وزير الدفاع الأمريكي يلتقي الرئيس الأفغاني في كابل

أفاد القصر الرئاسي الأفغاني بأن الرئيس أشرف غني استقبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يزور العاصمة كابل اليوم الأحد.وذكر بيان القصر أن الجانبين "ناقشا عملية السلام والمخاوف من تصاعد العنف".وتأتي الزيارة في وقت حاسم لعملية السلام الأفغانية، حيث تقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة خطة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع حركة "طالبان".

وكان بايدن قد صرح مؤخرا خلال مقابلة مع شبكة ABC بأن الولايات المتحدة لا تزال تنظر في إمكانية سحب قواتها من أفغانستان بحلول 1 مايو، لكن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.وأكد أوستن تصريحات بايدن خلال زيارته إلى الهند، حيث قال خلال مؤتمر صحفي: "أنا على دراية بالتقارير التي تقول إن الرئيس اتخذ قرارا بإبقاء القوات هناك حتى نوفمبر.. على حد علمي، لم يتخذ الرئيس قرارا، ولم يدل بأي تصريحات حول الوقت الذي تنسحب فيه القوات".