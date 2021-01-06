أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء القبض على ما يسمى "مفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد" بعملية استخباراتية في بغداد. وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة ببغداد والمطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لتنظيم داعش". وأشارت إلى أن المتهم "عمل بما يسمى قاطع الفرات في محافظة الأنبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد خلال سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير".