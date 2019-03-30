إعتقال شخص حاول إختراق موكب المٓلك محمد السادس والبابا بسلا

اعتقل الحراس الخاصين للملك محمد السادس يومه السبت شخصاً حاول اعتراض موكب المٓلك والبابا خلال مروره بحي السلام بمدينة سلا.

وجاب موكب المٓلك محمد السادس و بابا الفاتيكان الشارع الرئيسي بحي السلام قادماً من مطار الرباط سلا، في اتجاه الرباط العاصمة.

وحاول الشخص المذكور وهو شاب، التوجه نحو المٓلك الذي كان يقوم بتحية المواطنين، فيما يبدو تسليمه شيئاً ما.