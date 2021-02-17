شكري يكشف مستجدات الأزمة الليبية والتواجد المصري في العاصمة

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، مستجدات الأزمة الليبية، موضحا أنه سيتم إرسال وفد لاستكشاف إمكانية تواجد مصر في العاصمة الليبية.وأكد شكري خلال جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي أن "انخراط مصر في الشأن الليبي من أجل مصلحة الأشقاء الليبيين".

وأضاف وزير الخارجية أن الجهود المبذولة للدفع نحو الاستقرار في ليبيا، دعت أن تكثف مصر مشاوراتها في هذا الشأن لتحقيق ذلك وعدم وجود أي تحرك عسكرى مرة أخرى، وأن هناك تشاورا لاستئناف التواجد الدبلوماسي المصرى في ليبيا، مؤكدا أن انتخاب سلطة تنفيذية في ليبيا من شأنه حفظ الاستقرار.