الحكومة المصرية بصدد إصدار بيان هام حول الأحداث الأخيرة
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الحكومة المصرية بصدد إصدار بيان هام حول الأحداث الأخيرة

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العرب اليوم - الحكومة المصرية بصدد إصدار بيان هام حول الأحداث الأخيرة

مجلس النواب المصري
القاهرة - العرب اليوم

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، إن رئيس الوزراء بصدد إعداد بيان هام حول الأحداث الأخيرة سيصدره الأسبوع المقبل لإظهار الحقيقة للشعب المصري.

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الحكومة المصرية بصدد إصدار بيان هام حول الأحداث الأخيرة الحكومة المصرية بصدد إصدار بيان هام حول الأحداث الأخيرة



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