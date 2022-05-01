متظاهرون يضرمون النار بحاجز في مدينة لايبزيغ الألمانية

أشعل متظاهرون النار في حاجز أقاموه بمدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا عشية عيد العمال. وقالت الشرطة إنه تم إرسال خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء إلى منطقة كونفيتز في لايبزيج وتم إخماد النيران مساء السبت. وصرح متحدث باسم الشرطة إن 3 مركبات للشرطة تضررت، واستقر الوضع لاحقا. وقال شاهد عيان إن المتورطين في الأحداث ألقوا حجارة رصف الطرق وزجاجات مملوءة بالقطران على مبان جديدة.