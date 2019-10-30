اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والتركي في ريف رأس العين
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اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والتركي في ريف رأس العين

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الجيش السوري
دمشق - العرب اليوم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والتركي في ريف رأس العين

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اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والتركي في ريف رأس العين اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والتركي في ريف رأس العين



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