اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم /الخميس/، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال، وقال شهود عيان إن 112 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحاته.

ويتعرض "الأقصى" بشكل شبه يومي، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (القاهرة)، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك، وفي في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن جفير، لباحات المسجد الأقصى، أمس الأول /الثلاثاء/ .

يذكرأن، أجرى رئيس اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى اتصالات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى اللجنة: دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية لبحث التطورات الخطيرة فى مدينة القدس المحتلة، إثر إقدام وزير فى الحكومة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف صباح الثلاثاء الماضى تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.