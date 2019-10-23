الخارجية الأميركية تؤكد أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا حول وجودها العسكري شمال شرق سورية

أكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا نهائيا حول وجودها العسكري شمال شرق سورية، وشكل دعمها للمقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن في الحرب على "داعش".