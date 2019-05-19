اندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي أشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة
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اندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي أشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

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العرب اليوم - اندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي أشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

حريق جديد في المجلس الإقليمي أشكول بفعل بالونات حارقة
غزة - العرب اليوم

أكدت وسائل إعلام عبرية، يوم الأحد، اندلاع حريق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

 

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اندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي أشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة اندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي أشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة



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اندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي أشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة اندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي أشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة



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