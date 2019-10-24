وليد جنبلاط يدين الاعتداء على المتظاهرين من أي جهة كان

أدان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط الاعتداء على المتظاهرين من أي جهة كان، وكان تجدد الإشكال والتدافع في رياض الصلح وسط بيروت مع دخول مجموعات حزبية بين المتظاهرين .