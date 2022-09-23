انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول

أفادت وزارة الداخلية الأفغانية أن انفجارا ضخم هز العاصمة كابول بعد ظهر اليوم الجمعة 23 سبتمبر.

ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الانفجار الذي أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بسم الله حبيب، بعد سماع دوي انفجار في منطقة شديدة التحصين في وسط العاصمة كابول.