الأمين يعتبر أن القمة تؤكد الصلات الوثيقة للوطن العربي

إعتبر وزير خارجية جزر القمر محمد سويف الأمين، في كلمته في القمة الاقتصادية التنموية في بيروت، أن "القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، تؤكد الصلات الوثيقة التي تربط الوطن العربي".