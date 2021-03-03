مصر تردّ على التصريحات التركية بشأن ترسيم الحدود البحرية

رداً على التصريحات التركية الرسمية بشأن التفاوض مع مصر في ملف تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، أبدت القاهرة موقفها الثابت باحترام الحدود البحرية لدول المتوسط كافة، بما فيها تركيا، وذلك استناداً على الثوابت المصرية المعلنة في العلاقات الخارجية بينها وبين الدول كافة.

وقال مصدر دبلوماسي لمراسل "الشرق" في القاهرة، إن مصر حريصة على استقرار منطقة شرق المتوسط، وأن أي دعوة لاتفاقيات بحرية، أو تفاهمات في هذه المنطقة تستند على معايير قانونية، وفق اتفاقيتي الأمم المتحدة لقانون البحار في العام1982 و1982، ستكون بالطبع محل دراسة.