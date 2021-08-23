حريق في مطار كابل بعد تبادل لإطلاق النار بين مجهولين والقوات الأميركية

اندلع حريق في مطار كابل، اليوم الاثنين، بعد تبادل إطلاق النار بين مجهولين والقوات الأميركية، فيما أكد الجيش الأميركي مقتل جندي أفغاني وإصابة العشرات بإطلاق نار خارج المطار.وفي هذا السياق، قال الجيش الأميركي: "لا إصابات بين جنودنا في تبادل لإطلاق النار خارج مطار كابل".