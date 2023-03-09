سلطات إيطاليا تعثر علي جثة بين 20 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا

أعلنت السلطات الإيطالية في جزيرة لامبيدوزا بمقاطعة صقلية جنوبي إيطاليا ، أن رجال خفر السواحل عثروا على جثة بمتن قارب يحمل 20 شخصا كان على بعد عشرين ميلاً من ساحل الجزيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أكي" أن ذلك يأتي وسط تسجيل تدفق العشرات من المهاجرين خلال الساعات القليلة الماضية.

وتستضيف النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا أكثر من 1300 شخص، ما يعادل 3 أضعاف سعتها الرسمية.

وكانت مصادر أمنية إيطالية كشفت عن ارتفاع ضحايا حادث غرق قارب المهاجرين قبالة ساحل كالابريا الإيطالى إلى 72 ضحية عقب العثور على جثة امرأة فى المياه المطلة على ساحل ستيكّاتو دى كوترو، بمحافظة كروتونى (مقاطعة كالابريا ).

وأكدت المصادر أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن ثلاث جثث من بين الأربع الأخيرة التي تم العثور عليها تعود لأطفال.

كان الحادث قد وقع بعد ارتطام سفينة المهاجرين بصخرة في مياه ضحلة لتتحطم على بعد حوالي 150 متراً عن الساحل، وكان على متنها حوالي 180 مهاجراً لا يزال كثير منهم في عداد المفقودين.