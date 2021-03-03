ممثلون عن إدارة بايدن والحوثيين عقدوا اجتماعا مباشرا في مسقط

أكدت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء أن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مباشرا مع ممثلين عن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ضمن مساعي إدارة الرئيس جو بايدن لإنهاء الحرب في اليمن.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين قولهما إن المناقشات التي لم يعلن عنها أي طرف جرت في العاصمة العمانية مسقط في 26 فبراير بين المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام.