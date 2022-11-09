أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستواصل العمل كحليف نموذجي لحلف الناتو، ومستعدة للمشاركة في تعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا.

وقال ماكرون في قاعدة بحرية بمدينة تولون جنوب فرنسا: "سنواصل لعب دور الحليف النموذجي لحلف الناتو، القادر على ضمان المساهمة، وإذا لزم الأمر، سنشارك في الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا".

ووفقا له، هذا الأمر ضروري للمشروع الأوروبي المستقبلي،داعيا إلى أن تظل فرنسا "قوة مستقلة ومحترمة، ذات جذور أطلسية وشريكا موثوقا في الحفاظ على التعددية والقانون الدولي".

وأشار ماكرون إلى الحاجة لعمل على توسيع آفاق تعاون فرنسا مع شركاء أوروبيين آخرين، مضيفا: "نحن بحاجة للدخول في شراكات جديدة مع إيطاليا واليونان وكرواتيا، والمضي قدما مع دول البلطيق نحو أشكال جديدة من التعاون".