مسؤول أميركي يؤكد أن السعودية التزمت بوقف النار في اليمن رغم تعرضها لـ30 هجوماً

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن "المملكة العربية السعودية التزمت من جانب واحد بوقف إطلاق النار في اليمن منذ سبتمبر الماضي، على الرغم من تعرضها لـ30 هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وأضاف ليندركينغ أنه "سيعود إلى المنطقة، عندما يصبح الحوثيون جاهزين للحديث"، مشدداً على أن الحوثيين "يعطون الأولوية للحملة العسكرية في مأرب على حساب وقف الحرب".

وأوضح المبعوث الأميركي أن "الولايات المتحدة استأنفت التمويل للمساعدات في شمال اليمن"، موضحاً أنه "عندما أزالت واشنطن الحوثيين من لوائح الإرهاب، اعتقدت أنه سيكون للتصنيف تأثير على المساعدات الإنسانية، التي يعيق الحوثيون