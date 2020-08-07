تضامنا مع الشعب اللبناني عائلة فلسطينية تطلق اسم بيروت على مولودتها الجديدة
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تضامنا مع الشعب اللبناني عائلة فلسطينية تطلق اسم "بيروت" على مولودتها الجديدة

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العرب اليوم - تضامنا مع الشعب اللبناني عائلة فلسطينية تطلق اسم "بيروت" على مولودتها الجديدة

طفل
رام الله - العرب اليوم

أطلقت عائلة فلسطينية من مدينة جنين، اليوم الجمعة، على طفلتها الجديدة اسم "بيروت" في إشارة تضامنية مع الشعب اللبناني وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء الماضي انفجارا هائلا، أوقع عشرات القتلى، وآلاف الجرحى ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في محيط المرفأ، حيث أعلنت الحكومة اللبنانية عن فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابساته والجهات التي تسببت به وسارعت الشعوب العربية وحكومات عدد من الدول العربية والغربية، إلى تقديم المساعدات الطبية والغذائية اللازمة لمساعدة لبنان على تجاوز آثار الفاجعة، فيما أرسلت أخرى مستشفيات ميدانية وأطقما طبية.

المصدر: "وكالات"

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تضامنا مع الشعب اللبناني عائلة فلسطينية تطلق اسم بيروت على مولودتها الجديدة تضامنا مع الشعب اللبناني عائلة فلسطينية تطلق اسم بيروت على مولودتها الجديدة



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