تحطم طائرة عسكرية أثناء هبوطها في مطار جمهورية الكونغو الديمقراطية

تحطمت طائرة عسكرية جنوب إفريقية أثناء هبوطها في مطار بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أكد متحدث باسم الأمم المتحدة.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو للطائرة تنبعث منها الأدخنة وألسنة اللهب، من جراء الحادث الذي وقع في مطار غوما شرقي الكونغو.وقال مصدران في المطار إن الطائرة لم تتعرض لدمار كبير.