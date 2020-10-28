إصابات كورونا في الأردن تجاوزت حاجز الـ60 ألف

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3087 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتتجاوز بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات الـ60 ألف حالة.

يتبع...