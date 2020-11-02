الحكومة الفرنسية ستحلّ حركة الذئاب الرمادية القومية المتطرفة التركية
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الحكومة الفرنسية ستحلّ حركة الذئاب الرمادية القومية المتطرفة التركية

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العرب اليوم - الحكومة الفرنسية ستحلّ حركة الذئاب الرمادية القومية المتطرفة التركية

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
باريس - العرب اليوم

أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن الحكومة الفرنسية ستتخذ خلال جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء قرارا بحل حركة "الذئاب الرمادية" القومية التركية المتطرفة.

يتبع...

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الحكومة الفرنسية ستحلّ حركة الذئاب الرمادية القومية المتطرفة التركية الحكومة الفرنسية ستحلّ حركة الذئاب الرمادية القومية المتطرفة التركية



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