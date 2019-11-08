بومبيو يحذر من روسيا والصين وإيران

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن "على الدول الغربية الحرة مسؤولية درء التهديدات عن شعوبنا" الصادرة عن حكومات بلدان كالصين وروسيا وإيران.

وأضاف في كلمته بالذكرى الـ30 لسقوط جدار برلين: "على الولايات المتحدة وحلفائها أن يدافعوا عن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس سنة 1989، وأن يعترفوا بأننا في تنافس على القيم مع دول غير حرة".

وركز الوزير الأمريكي على نقاط حساسة في علاقة واشنطن ببرلين قائلا، إن "خط غاز السيل الشمالي 1، الذي تمدّه روسيا لضخ الغاز إلى ألمانيا، يعني أن إمدادات أوروبا من الطاقة تعتمد على أهواء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، فيما أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مناسبات عدة، أن خط الأنابيب هذا "مشروع اقتصادي بحت".