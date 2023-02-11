إصابة 3 أشخاص جراء قصف أوكراني لمنطقة بيلغورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن ثلاثة أشخاص، وفقا للبيانات الأولية، أصيبوا اليوم السبت جراء قصف قوات كييف لمدينة شيبيكينو في منطقة بيلغورود.

وكتب جلادكوف عبر قناة تيليغرام: "تعرضت مدينة شيبيكينو للقصف من قبل القوات المسلحة الاوكرانية. وفقا للبيانات الأولية، هناك ثلاثة مصابين" وأضاف: "طواقم الإسعاف نقلتهم إلى المستشفى، وحالتهم ما بين خفيفة ومعتدلة".

ووفقا له، سقطت ثلاث قذائف في المنطقة التابعة لمؤسسة صناعية، وأحدثت دمارا في أحد المباني، وحطمت الزجاج في المباني القريبة. فيما سقطت قذيفة واحدة في موقف للحافلات، نجم عنها أضرار في ثلاث سيارات.

وأضاف جلادكوف أن رئيس منطقة مدينة شيبكينسكي، فلاديمير جدانوف، وطواقم الخدمات التشغيلية متواجدون في المكان.