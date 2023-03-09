مقتل 3 جنود سوريين نتيجة هجوم بالأسلحة الرشاشة في درعا

قتل 3 عسكريين سوريين ظهر اليوم، في هجوم بالأسلحة الرشاشة نفذه إرهابيون على دورية مشتركة في درعا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» إن عنصرين من الجيش السوري، وثالث من قوات "حفظ النظام"، قتلوا خلال هجوم مباغت بالأسلحة في اشتباك نفذه إرهابيان يستقلان دراجة نارية.

كما أسفر الاشتباك عن مقتل أحد الإرهابيين ومصادرة أسلحته، فيما يقوم عناصر الدورية الأمنية المشتركة بملاحقة الإرهابي الآخر في سهول بلدة خربة غزالة.

وفي 19 فبراير الماضي، قالت وكالة سانا السورية، إن 5 سوريين قد قتلوا من بينهم عسكري بالجيش، وأُصيب 15 آخرون خلال عدوان إسرائيلي على العاصمة دمشق كان مصدره الجولان السوري المحتل.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة 22: 00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصورايخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".