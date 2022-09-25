مقتل مدني وإصابة 11 آخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوبي تعز في اليمن

قُتل مدني وأصيب 11 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة أمنية على أحد مداخل مدينة التربة جنوبي تعز جنوب غرب اليمن.ونقلت قناة "اليمن الفضائية" عن مصادر محلية إشارتها إلى أن العبوة الناسفة تم زراعتها على جانب الطريق وانفجرت في حافلة ركاب، مشيرة إلى أن من بين المصابين أربعة إصاباتهم خطيرة.يذكر أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية قُتل وأصيب ستة مدنيين، بينهم أطفال، جراء انفجار ألغام في حوادث منفصلة بمحافظتي الحديدة والبيضاء باليمن.