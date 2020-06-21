وزير الخارجية الأردني يؤكد أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة لأمن واستقرار المنطقة
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وزير الخارجية الأردني يؤكد أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة لأمن واستقرار المنطقة

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العرب اليوم - وزير الخارجية الأردني يؤكد أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة لأمن واستقرار المنطقة

ايمن الصفدي
الأردن - العرب اليوم

وزير الخارجية الأردني يؤكد أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة لأمن واستقرار المنطقة

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وزير الخارجية الأردني يؤكد أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة لأمن واستقرار المنطقة وزير الخارجية الأردني يؤكد أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة لأمن واستقرار المنطقة



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