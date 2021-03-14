سامح شكري يؤكد أن تغيير السياسة التركية تجاه مصر سيكون أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية

تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد، عن علاقة بلاده بتركيا وسياسات أنقرة تجاه القاهرة.

وقال سامح شكري "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية".