اغتيال أحد منتسبي الحرس الثوري الإيراني في طهران

أفادت مصادر مطلعة بأن وكالات إيرانية قالت إن أحد عناصر الحرس الثوري ممن شاركوا في مهام استشارية بسوريا تم اغتياله في طهران يوم الأحد. وأضافت أن حسن صياد خداياري تم اغتياله بخمسة أعيرة نارية من قبل شخصين على متن دراجة نارية. وذكرت أن عملية الاغتيال تمت بالقرب من منزله في أحد الأحياء القديمة شرق طهران بينما كان يهم بالدخول لمنزله. وأشارت إلى أن زوجته عثرت عليه غارقا في دمائه وأبلغت عن الحادث. وأكدت أن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة من قبل قوات الأمن. والضباط والعناصر الاستشارية الإيرانية الذين شاركوا في مهام بسوريا يعرفون في إيران بـ"المدافعين عن المراقد المطهرة".