أبو الغيط يؤكد أن انصراف الفلسطينيين عن حل الدولتين لن يكون في مصلحة أي طرف

أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أن التسوية السياسية للقضية الفلسطينية "لا يمكن فرضها بخطوات أحادية، وليس أمامنا سوى خوض مسار التفاوض." وأضاف أن الدول العربية تتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بفلسطين