المجلس الرئاسي الليبي يؤكد معاقب كل من ارتكب جرائم ضد الليبيين وسيتم إحالة كل المتورطين إلى القضاء

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن بلاده في حاجة ملحّة لإجراء مصالحة وطنية شاملة وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال مؤتمر صحفي حول اعتماد قرار إنشاء مفوضية المصالحة الوطنية، إن المصالحة الوطنية لن تكون تحت أي وصاية سياسية وشدد على أن مشروع المصالحة يتطلب عمل منظم وخطة واضحة وجدول زمني محدد كما أكد المنفي أن موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل غير قابل للتأجيل أو الإلغاء.