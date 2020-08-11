وزير الداخلية المصري يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ

يتابع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إجراءات تأمين العملية الإنتخابية لمجلس الشيوخ، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن واستمع "توفيق" لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات، واتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، كما اطمأن على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية لفاعليات العملية الانتخابية، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الحالة الأمنية، والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ بما يساهم في تهيئة الأجواء المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم

وأشاد الوزير، بمستوى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية التي اتخذتها أجهزة الوزارة، كما وجه بضرورة الاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية لترسيخ دعائم الإستقرار الأمنى فى ربوع الوطن، والتأكيد على التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج عن القانون، والحفاظ على مكتسبات الشعب المصري العظيم، وضمان انتهاء هذا الاستحقاق الدستوري في أبهى صوره بما يليق بمكانة مصر الحضارية.