السوداني يتسلم مهامه رئيساً للحكومة العراقية الجديدة

تسلم محمد شياع السوداني اليوم الجمعة مهامه رئيسا للحكومة العراقية الجديدة وقائدا عاما للقوات المسلحة. وأقيمت اليوم مراسم استقبال رسمية لاستلام السوداني مهامه رسميا من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي داخل المبنى الحكومي في المنطقة الخضراء. وكانت الحكومة العراقية الجديدة قد حظيت الليلة الماضية بثقة بالأغلبية المطلقة في البرلمان العراقي في جلسة حضرها 253 نائبا من أصل إجمالي عدد النواب البالغ 329 نائبا.