ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصومال إلى 1421 حالة

سجّلت وزارة الصحة في الصومال 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 1421 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الصومالية أن عدد الوفيات منذ تفشي الوباء وصل عند 56 حالة وفاة.

يذكر أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يأتي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد فيضانات عارمة وتخوفات من غزو جراد الصحراء.