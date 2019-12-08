الخطيب يعلن مفاجأة للبنانيين بخصوص الاسم المرشح لرئاسة الحكومة
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الخطيب يعلن مفاجأة للبنانيين بخصوص الاسم المرشح لرئاسة الحكومة

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العرب اليوم - الخطيب يعلن مفاجأة للبنانيين بخصوص الاسم المرشح لرئاسة الحكومة

الاحتجاجات في بيروت
بيروت - العرب اليوم

أعلن المهندس اللبناني سمير الخطيب، والمرشح لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية خلال الأسبوع الماضي، عن مفاجأة جديدة، تخالف التوقعات التي قالت إنه المرشح الأوفر حظا لتولي المنصب بعد استقالة سعد الحريري تنفيذًا لمطالب المتظاهرين في شوارع لبنان. 

وقال الخطيب بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، إن مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، أبلغه بالتوافق على تسمية الرئيس المستقيل سعد الحريري لرئاسة الحكومة مرة ثانية. 

وكان أعلن سعد الحريري الأسبوع الماضي رفضه تشكيل الحكومة اللبنانية مرة أخرى، معلنًا تزكيته لسمير الخطيب كمرشح لتولي رئاسة الوزراء. 

إضافة إلى دعوة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لاستشارات نيابية غدا الإثنين حول اختيار اسم للمنصب الرفيع في لبنان.

لكن تصريحات الخطيب، تكشف عن مفاجأة مدوية، ستثير الكثير من النقاشات ربما خلال الساعات القادمة، هذا لأن ما أعلنه المهندس سمير الخطيب، الذي طرح اسمه في الآونة الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، يؤكد انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة.

ولفت الخطيب بعد لقائه مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، إلى أن الطائفة السنية أبلغته بالإجماع على سعد الحريري لرئاسة الحكومة.

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الخطيب يعلن مفاجأة للبنانيين بخصوص الاسم المرشح لرئاسة الحكومة الخطيب يعلن مفاجأة للبنانيين بخصوص الاسم المرشح لرئاسة الحكومة



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