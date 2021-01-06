العراق تعلن فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات
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العراق تعلن فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات

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العرب اليوم - العراق تعلن فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات

الانتخابات
بغداد _ العرب اليوم

العراق تعلن فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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العراق تعلن فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات العراق تعلن فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات



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أفكار لتنسيق اللون الأبيض مستوحاة من إطلالات أمل بوشوشة

بيروت - العرب اليوم

الأبيض من مجموعة الألوان الكلاسيكية التي لا تخرج من الموضة، وفي كل موسم تعمل دور الأزياء العالمية على تقديم اجمل تصاميم الازياء الكاجوال والرسمية منه، وهو ويناسب مختلف النساء على اختلاف ألوان بشراتهن وشعرهن، واليوم سنقدم لك افكار لتنسيق اللون الأبيض في الملابس مستوحاة من إطلالات أمل بوشوشة.أمل بوشوشة تعرف كيف تختار تصاميم الملابس التي تناسبها وتناسب ذوقها وشكل قوامها وحتى لون بشرتها ولهذا نراها كثيراً ما تعتمد على تنسيق اللون الأبيض في الملابس الذي يضفي لمسات من الأناقة والراحة على اللوك بشكل عام، وحتى لو لم تعتمده بشكل كامل فهي تدخله في قطعة معينة من الملابس. أحياناً نراها تختار بنطلون من الجينز باللون الأبيض لإطلالة كاجوال صباحية وأحياناً تعتمد فستان قصير باللون الأبيض لإطلالة أكثر رسمية، أو تنسق القميص الأبيض الكلاس...المزيد

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