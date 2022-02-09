التحالف العربي بقيادة السعودية يُعلن تنفيذ 26 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، تنفيذ 26 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال 24 ساعة وأضاف التحالف، في بيان، أن "العمليات أسفرت عن تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات" وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة.