قال العقيد الركن ناصر السحيمي قائد الوحدات السعودية المشاركة في تمرين (النجم الساطع 2018) ، الذي سيقام في الإسكندرية خلال الفترة من 8 - 20 سبتمبر الجاري ، إن التمرين المشترك يهدف إلى تحسين القدرة على تنفيذ عمليات أركان المعركة وتعزيز التوافق العملياتي بين قوات جميع الدول المشاركة وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة.

وأكد السحيمي حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" حرص وزارة الدفاع السعودية على تأهيل وتدريب منسوبيها من خلال المشاركة في مثل هذه التمارين والتي من شأنها رفع الجاهزية القتالية من خلال التدريب في بيئة قتال حقيقية.

وتشارك القوات المسلحة السعودية في التمرين ، بمجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة ومراقبين من القوات البرية والجوية والبحرية.

كما يشارك في التمرين بالإضافة للقوات المسلحة المصرية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والأردن وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا