ألمانيا تغلق حدودها مع النمسا وفرنسا وسويسرا

ذكرت مجلة Focus Online وصحيفة "Bild" اليوم الأحد، أن ألمانيا تستعد لإغلاق حدودها مع فرنسا والنمسا وسويسرا اعتبارا من يوم الاثنين وإعادة الضوابط هناك.

شددت مناطق ألمانية عدة السبت إجراءاتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فعمدت إلى إغلاق المسابح وصالات السينما والرياضة والنوادي، وفرضت على المطاعم مسافات متباعدة بين روادها.