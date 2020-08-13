دبلوماسي أميركي يعلن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيشارك في التحقيق الخاص بانفجار بيروت

سينضم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى المحققين اللبنانيين والدوليين في التحقيق بانفجار بيروت. وقال دبلوماسي أمريكي كبير اليوم الخميس، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق بانفجار بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة 172 شخصا على الأقل.وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، إن المشاركة تأتي تلبية لدعوة من السلطات اللبنانية. ,