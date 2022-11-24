السلطات الأمنية العراقية تعلن اعتقال مجموعة باكستانية حاولت الدخول عبر الشريط الحدودي مع إيران

أعلنت السلطات الأمنية العراقية عن اعتقال مجموعة أشخاص باكستانيين حاولوا دخول العراق بشكل غير شرعي، عن طريق منفذ قضاء الفاو المحاذي إلى الشريط الحدودي بين العراق وإيران وقال جهاز المخابرات العراقي إنه تتبع مجموعة من المتسللين الأجانب من الجنسية الباكستانية حاولت دخول العراق عن طريق منفذ قضاء الفاو المحاذي إلى الشريط الحدودي العراقي الايراني وتمكنت مفاز الجهاز من اعتقال المجموعة المتكونة من 16 شخصا تم تهريبهم بواسطة العراقي المكنى (أبو رقية) من محافظة البصرة بالتنسيق مع شخص باكستاني يكنى (أبو سجاد) يعمل بأحد فنادق بغداد.