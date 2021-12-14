بوتين يؤكد ضخ أوكرانيا بالسلاح يهدد روسيا ويجب بدء مفاوضات تضمن عدم توسع الناتو شرقا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن ضخ أوكرانيا بالسلاح يمثل تهديدا لروسيا، ودعا لإطلاق مفاوضات تضمن عدم توسع الناتو شرقا.