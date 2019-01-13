إستشهاد مواطن متأثرًا بجراحٍ أصيب بها قبل عدة أسابيع في مسيرات العودة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن استشهاد مواطن متأثرًا بجراحٍ أصيب بها قبل عدة أسابيع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح اليوم الأحد، باستشهاد المواطن أنور محمد قديح (33 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الرقبة قبل عدة أسابيع.

وكان الشهيد أصيب برصاص الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة وكسر الحصار شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.وأدى القمع الإسرائيلي للمسيرة السلمية لاستشهاد 246 فلسطينيًا حتى الان