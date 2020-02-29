وزير الدفاع الأميركي يؤكد أن واشنطن ستلغي الاتفاق مع طالبان في حال لم تلتزم الحركة به

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن واشنطن ستلغي الاتفاق الموقع مع "طالبان"، في حال لم تلتزم الحركة به.ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، على اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.