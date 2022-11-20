ملك الأردن يصل قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم

وصل الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، اليوم الأحد، دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم. ورافق ملك الأردن في الزيارة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. وجاءت الزيارة بدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم – فيفا قطر، الذي سيقام مساء اليوم، بحضور عدد من زعماء وقادة الدول.