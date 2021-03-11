مصرع شخص وإنقاذ 9 إثر غرق سفينة بضائع قرب ميناء الإسكندرية

لقي شخص يحمل الجنسية الفلسطينية مصرعه وجاري البحث عن شخص آخر مفقود سوري الجنسية، إثر غرق سفينة نقل بضائع توغولية قبالةالسواحل المصرية، فيما تم إنقاذ 9 أشخاص، بينهم سبعة سوريين ومصريين اثنين.

وأوضح المتحدث العسكري المصري في بيان صحافي، أن السفينة كانت متجهة من ميناء الإسكندرية المطل على البحر المتوسط إلى ميناء بيروت، وتعرضت للغرق قبالة مدينة أبو قير، شمال الإسكندرية.