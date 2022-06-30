الشرطة الإسرائيلية تعتقل زوجين وتترك طفليهما يصرخان داخل السيارة

اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، زوجين من سيارتهما في القدس (لعدم حصول الزوجة على تصريح دخول) وتركت طفليهما أحدهما رضيع، في داخل السيارة يبكيان لوحدهما. وأوضح شاهد عيان قام بتصوير ما جرى أن الشرطة أوقفت مركبة في "شارع تلبيوت"، وحررت بطاقة هوية الزوجين، ثم أجبرتهما على الخروج من المركبة، بينما تركت طفليهما داخل المركبة لوحدهما، دون الاهتمام لهما رغم البكاء الشديد.