تأجيل زيارة وزير الداخلية الليبي لبنغازي

أفاد مصدر أمني ليبي ، بأنه تم تأجيل زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة خالد مازن، لمدينة بنغازي شرقي البلاد، لأسباب مجهولة.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن يصل مازن لبنغازي يومي الاثنين، أو الثلاثاء، لتتم عملية التسليم والتسلم لوزارة الداخلية بمقر مجلس الوزراء في بنغازي.