السعودية تؤكد أن يجب أن تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا في أي اتفاق مستقبلي

اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الدول الأكثر تأثرا بـ"تهديدات إيران" يجب أن تكون طرفا في أي اتفاق دولي مستقبلي حول تسوية الخلافات مع الجمهورية الإسلامية.